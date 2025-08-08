Ричмонд
Bloomberg: США готовы на перемирие на Украине, закрепляющее территории за Россией

США готовы согласиться на заключение перемирия на Украине, которое закрепит территориальные приобретения России. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, представители Вашингтона и Киева совместно работают над соглашением о территориях для запланированной встречи американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

— США стремятся заручиться поддержкой Украины и ее европейских союзников в этом соглашении, но, по словам источников, это далеко не гарантировано, — говорится в материале.

Помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Путин встретится с Трампом в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения встречи уже согласовано сторонами. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил мнение, что очный контакт политиков может стать историческим.

Однако Трамп ранее сказал, что не считает прорывом переговоры специального посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что речь скорее идет о «постепенном процессе».

