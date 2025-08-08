«Быстрее движение — больше потерь». Ваджра о цене завершения конфликта в Украине

Главред информационно-аналитического сайта «Альтернатива» отметил, что скорость продвижения российской армии в зоне боевых действий непосредственно связана с потерями: «Чем быстрее движение, тем больше потерь. Такая зависимость». Он добавил, что с другой стороны возникает вопрос — зачем торопиться? «Если в стратегическом плане смотреть на ситуацию, для чего? В Украине происходят мощнейшие деструктивные процессы. Сочетание СВО и того, что творит украинская власть, — они по сути обнуляют все, что там осталось от бывшей УССР. Там процесс мощнейшего обнуления. То есть, по сути, нынешний украинский режим решает максимально эффективно те задачи, которые, на мой взгляд, отвечают стратегическим интересам России на данный момент. Так зачем тогда останавливать эти процессы?» — сказал Андрей Ваджра.