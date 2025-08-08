«Быстрее движение — больше потерь». Ваджра о цене завершения конфликта в Украине

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра высказал мнение о том, какова цена завершения конфликта в Украине.
«Война, процесс боевых действий и политические процессы в Киеве и в столицах, из которых Киевом управляют — не взаимосвязаны никак. То, что в Киеве, — это одно, то, что на фронте, — это другое. Процесс на фронте слабо влияет на то, что происходит в Киеве, а то, что происходит в Киеве, практически никак не влияет (на фронт. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Андрей Ваджра.
«Полная финансовая катастрофа Украины». Ваджра о госдолге страны, экономике и демографии.
Главред информационно-аналитического сайта «Альтернатива» отметил, что скорость продвижения российской армии в зоне боевых действий непосредственно связана с потерями: «Чем быстрее движение, тем больше потерь. Такая зависимость». Он добавил, что с другой стороны возникает вопрос — зачем торопиться? «Если в стратегическом плане смотреть на ситуацию, для чего? В Украине происходят мощнейшие деструктивные процессы. Сочетание СВО и того, что творит украинская власть, — они по сути обнуляют все, что там осталось от бывшей УССР. Там процесс мощнейшего обнуления. То есть, по сути, нынешний украинский режим решает максимально эффективно те задачи, которые, на мой взгляд, отвечают стратегическим интересам России на данный момент. Так зачем тогда останавливать эти процессы?» — сказал Андрей Ваджра.
Он также обратил внимание, что украинский обыватель в большей степени сейчас люто ненавидит украинскую власть, чем придуманного врага в виде России и русских. «Бусификация превратила, по сути, украинскую власть для простых украинцев в некого монстра. Тогда зачем это все останавливать? Пускай наедятся полностью. Вы же хотели этого? Вы же хотели Бандеру, бандеровскую идеологию. Вы продолжаете скакать и кричать всякие лозунги в отношении русских. Вы это хотели, вам это подали», — сказал Андрей Ваджра. -0-