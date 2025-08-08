Синоптик рассказал о 40-градусной жаре в Москве

Шувалов также пояснил, что вероятность экстремального повышения температуры в России действительно существует. По его словам, в последние годы фиксируется устойчивая тенденция к росту средних температур летом. Основными причинами подобных аномалий становятся глобальное изменение климата и изменение циркуляции атмосферных масс. Эксперты рекомендуют жителям регионов, где возможны экстремальные температуры, заранее готовиться к жаркой погоде и соблюдать меры предосторожности.