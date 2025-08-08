Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о 40-градусной жаре в Москве

В России в ближайшие годы возможны аномальные температуры воздуха, достигающие +40 градусов и выше. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик рассказал о возможном повышении температуры воздуха до 40 градусов в России.

В России в ближайшие годы возможны аномальные температуры воздуха, достигающие +40 градусов и выше. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В случае 40-градусной жары в регион придет засуха — осадки прекратятся на несколько месяцев», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте Погода Mail.

Шувалов также пояснил, что вероятность экстремального повышения температуры в России действительно существует. По его словам, в последние годы фиксируется устойчивая тенденция к росту средних температур летом. Основными причинами подобных аномалий становятся глобальное изменение климата и изменение циркуляции атмосферных масс. Эксперты рекомендуют жителям регионов, где возможны экстремальные температуры, заранее готовиться к жаркой погоде и соблюдать меры предосторожности.