Дэвид Бекхэм побрил сына налысо

Дэвид Бекхэм примерил на себя роль барбера.
Английский футболист Дэвид Бекхэм самостоятельно подстриг сына во время семейного отдыха на яхте. Об этом сообщают спортивные издания. Легендарный спортсмен выступил в необычной для себя роли барбера: он сбрил сыну Ромео волосы машинкой прямо на палубе.
«Во время круиза футболист и его сын Ромео провели необычный эксперимент. Бекхэм попробовал лично сделать наследнику новую прическу. С помощью машинки он сбрил шевелюру парня», — пишет «Чемпионат».
Момент вызвал бурную реакцию среди поклонников семьи Бекхэм. «Ничего себе у вас доверие», — заметили пользователи в соцсетях, обсуждая смелость Ромео довериться отцу. Некоторые напомнили о недавней неудачной попытке самого Дэвида поменять имидж: «Учитывая недавний неудачный опыт стрижки, я бы так не доверял Дэвиду». Один из подписчиков поинтересовался: «В этот раз обошлось без проплешин?».
В июне бывший капитан национальной сборной Англии по футболу и совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм был удостоен рыцарского звания. Теперь к экс-футболисту следует обращаться с титулом «сэр», а его супруга Виктория получила право на обращение «леди», передает 360.ru. Поздравления в адрес спортсмена прозвучали и со стороны его бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».