Эксперт: сепаратных переговоров с кем бы то ни было за спиной своих союзников Беларусь никогда вести не будет

Мир сегодня таков, что только совместно, только общими усилиями можно выжить в этой сложной ситуации, отметил депутат. «Как только началась специальная военная операция России на территории Украины, наш Президент тут же заявил, что мы не позволим ударить в тыл нашим союзникам, мы будем выполнять полностью свои союзнические обязательства. В рамках интервью наш Президент в очередной раз подтвердил позицию Беларуси по отношению к России. Мы вместе и никаких сепаратных переговоров с кем бы то ни было за спиной своих союзников мы никогда вести не будем. Мы — люди чести. Мы — люди слова. Мы — государство, отвечающее за собственную политику и не поменяем ее в угоду кому бы то ни было», — подчеркнул он.