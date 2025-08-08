Эксперт: сепаратных переговоров с кем бы то ни было за спиной своих союзников Беларусь никогда вести не будет

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сепаратных переговоров с кем бы то ни было за спиной своих союзников Беларусь никогда вести не будет. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Бузин, комментируя интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко американскому журналу Time.
«Союзное государство — это величайшее достижение Республики Беларусь и Российской Федерации, которое мы сумели сформировать за прошедшие десятилетия, — сказал Николай Бузин. — Мы реально являемся единым государством с точки зрения обеспечения национальной безопасности, с точки зрения взаимосвязи в области промышленности, во многих других сферах. Мы реально дополняем друг друга и совместно решаем большинство задач. Мы — пример для всего мира в решении самых сложных задач методом диалога. Этого практически нет в мире. Мы четко говорим о том, что никогда не будем за спиной друг друга решать какие-то задачи с третьими лицами. Все сначала решается в рамках Союзного государства, а дальше — транслируется на другие государства».
О переговорах с США, встрече Путина и Трампа, Украине и своем преемнике. Главное из интервью Лукашенко журналу Time.
Мир сегодня таков, что только совместно, только общими усилиями можно выжить в этой сложной ситуации, отметил депутат. «Как только началась специальная военная операция России на территории Украины, наш Президент тут же заявил, что мы не позволим ударить в тыл нашим союзникам, мы будем выполнять полностью свои союзнические обязательства. В рамках интервью наш Президент в очередной раз подтвердил позицию Беларуси по отношению к России. Мы вместе и никаких сепаратных переговоров с кем бы то ни было за спиной своих союзников мы никогда вести не будем. Мы — люди чести. Мы — люди слова. Мы — государство, отвечающее за собственную политику и не поменяем ее в угоду кому бы то ни было», — подчеркнул он.
«Мы на протяжении десятилетий проводим многовекторную политику. Мы говорим со всем миром. Мы говорим с Украиной в интересах России. Мы говорим с Россией, в том числе иногда в интересах Украины. Но это не значит, что мы отходим от своей генеральной линии. Мы не занимаемся сепаратными переговорами. Мы государства — союзники, которые выполняют собственные договоренности», — дополнил Николай Бузин. -0-