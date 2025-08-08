Россия запросила у Турции данные о массовом отравлении туристов в отеле

Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Турции данные об отравлении туристов из РФ в отеле Аланьи. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что организация направила официальный запрос в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов. Роспотребнадзор попросил предоставить официальные данные о результатах расследования, а также оценку риска возможного ухудшения эпидситуации.
Также ведомство затребовало дополнительную информацию по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.
Ранее появилась информация, что в пятизвездочном отеле в Аланье массово отравились туристы. Телеграм-канал Shot писал, что россияне жаловались на гостиницу еще в июле. Уточнялось, что постояльцы страдают от симптомов пищевого отравления, включая высокую температуру, тошноту и рвоту.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.