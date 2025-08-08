Россия запросила у Турции данные о массовом отравлении туристов в отеле

Ранее появилась информация, что в пятизвездочном отеле в Аланье массово отравились туристы. Телеграм-канал Shot писал, что россияне жаловались на гостиницу еще в июле. Уточнялось, что постояльцы страдают от симптомов пищевого отравления, включая высокую температуру, тошноту и рвоту.