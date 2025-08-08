Российская гимнастка установила уникальный рекорд на Северном полюсе

«Мария Рослякова исполнила классический номер с лентами, мячом и булавами на самой северной точке Земли на фоне атомохода “50 лет Победы”», — отметила Полунина в своем telegram-канале. По ее словам, выступление проходило в экстремальных условиях: спортсменка выполняла элементы на ковре, развернутом прямо на льду среди айсбергов, при низких температурах и сильном ветре, находясь в купальнике.