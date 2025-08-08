Король Карл III выступит с обращением к нации

Недавно Маркл и Гарри отпраздновали семь лет со дня свадьбы. В честь этого супруга принца поделилась архивными фотографиями из их семейной жизни. Однако подписчиков возмутило то, что подпись к коллажу не содержала ни единого упоминания о принце Гарри. Что может быть не так с Маркл, выясняла «Вечерняя Москва».