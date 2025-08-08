Король Великобритании Карл III на следующей неделе выступит с обращением к нации в честь 80-летнего юбилея Дня Победы над милитаристской Японией. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.
Монарх в ходе речи повторит слова своего деда, короля Георга VI, который 15 августа 1945 года отдал дань памяти тысячам британских солдат.
— Карл III выступит с аудиообращением, которое будет опубликовано Букингемским дворцом утром в следующую пятницу, в день годовщины, — передает газета The Daily Mirror.
Биограф Эндрю Лауни рассказал, что принц Гарри еще в 2013 году в ходе семейной встречи подрался с принцем Эндрю, который приходится братом королю Карлу III.
Принц Уильям призвал своего брата Гарри расторгнуть брак с Меган Маркл, пригрозив в противном случае запретить им присутствовать на похоронах Карла III, когда того не станет.
Недавно Маркл и Гарри отпраздновали семь лет со дня свадьбы. В честь этого супруга принца поделилась архивными фотографиями из их семейной жизни. Однако подписчиков возмутило то, что подпись к коллажу не содержала ни единого упоминания о принце Гарри. Что может быть не так с Маркл, выясняла «Вечерняя Москва».