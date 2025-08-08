Когда слово становится преступлением: юрист объяснил штраф женщине за «хохла»

Комментируя случай в Бурятии, где женщину оштрафовали за фразу «Все хохлы подлые» в домовом чате, юрист пояснил, что решение суда основывалось не только на самом слове, но и на общем смысле высказывания. Хаминский уточнил, что женщина использовала слово в сочетании с оскорбительными выражениями, чтобы унизить человека по национальному признаку в публичном пространстве. Именно это стало основанием для наказания по статье о возбуждении ненависти.