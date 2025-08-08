Когда слово становится преступлением: юрист объяснил штраф женщине за «хохла»

Юрист Александр Хаминский в беседе с RT разъяснил, допустимо ли употребление слова «хохол» и какие последствия могут быть за его использование.
По словам специалиста, само слово не является автоматически запрещённым. Всё зависит от того, в каком контексте оно применяется. Хаминский отметил, что сленговые названия национальностей, такие как «хохлы», «жиды» или «кацапы», не всегда считаются нарушением закона. Например, в произведениях искусства или при использовании этих слов самим представителем национальности без негативного оттенка наказания не последует.
Комментируя случай в Бурятии, где женщину оштрафовали за фразу «Все хохлы подлые» в домовом чате, юрист пояснил, что решение суда основывалось не только на самом слове, но и на общем смысле высказывания. Хаминский уточнил, что женщина использовала слово в сочетании с оскорбительными выражениями, чтобы унизить человека по национальному признаку в публичном пространстве. Именно это стало основанием для наказания по статье о возбуждении ненависти.
Эксперт подчеркнул, что суд не запрещал конкретное слово, а наказал за использование национальных клише с целью оскорбления и разжигания вражды. Хаминский добавил, что подобные действия недопустимы, так как они провоцируют конфликты и нарушают закон.
Юрист посоветовал избегать слов, которые могут быть восприняты как оскорбление по национальному признаку. Это поможет избежать проблем с законом и поддерживать уважение в обществе.
Ранее сообщалось, что жительницу Бурятии оштрафовали на 10 тысяч рублей за разжигание национальной розни. По данным Железнодорожного районного суда Улан-Удэ, женщина в домовом чате использовала слово «хохол» в оскорбительном контексте, обращаясь к неизвестному мужчине.