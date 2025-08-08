Народные приметы на 9 августа 2025 года: что нельзя делать в Пантелеймонов день

9 августа по народному календарю называется Пантелеймонов день — в честь святого Пантелеймона, врача и великомученика. Этот день считается особенным для тех, кто заботится о здоровье и силе духа. Народ верил, что в этот день особенно действенны молитвы о выздоровлении и исцелении. Также 9 августа — время, когда природа постепенно меняет ритмы, и начинается подготовка к осеннему урожаю.