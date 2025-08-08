Народные приметы на 9 августа 2025 года: что нельзя делать в Пантелеймонов день

Какой сегодня день по народному календарю.
9 августа по народному календарю называется Пантелеймонов день — в честь святого Пантелеймона, врача и великомученика. Этот день считается особенным для тех, кто заботится о здоровье и силе духа. Народ верил, что в этот день особенно действенны молитвы о выздоровлении и исцелении. Также 9 августа — время, когда природа постепенно меняет ритмы, и начинается подготовка к осеннему урожаю.
Чем он примечателен?
День Пантелеймона связан с заботой о теле и душе, поэтому народные наблюдения и приметы часто отражают баланс между природой и человеком:
если на рассвете ясное небо — к хорошему урожаю;утренняя роса густая — зима будет холодной;птицы поют громко и весело — скоро будет теплая погода;если паутина развесиста — к продолжительной осени;муравьи активно собирают пищу — зима будет суровой;на деревьях много плодов — урожай будет обильным;громкий крик филина — предвестник перемен погоды;трава утром влажная — к дождю в ближайшие дни.
Эти знаки помогали людям ориентироваться в погодных и сезонных изменениях.
Что делали на Руси в этот день?
9 августа уделяли внимание здоровью и завершению важных сельскохозяйственных работ:
собирали последние лекарственные травы, готовили настои;заканчивали сбор овощей и фруктов, чтобы успеть до первых заморозков;проверяли и укрепляли заборы и хлева, готовились к осенним холодам;устраивали молитвы и обряды в честь святого Пантелеймона для защиты от болезней;женщины пекли хлеб и пироги из нового урожая, приглашали родных на общие трапезы;обменивались семенами и рецептами лечения.
День был наполнен заботой и подготовкой к холодам.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы день прошёл в гармонии с традицией, советуют:
уделить время здоровью — прогуляться на свежем воздухе, приготовить травяной чай;собрать оставшиеся травы и плоды для запасов;закончить работу в саду и огороде, не откладывая важные дела;помолиться или помянуть близких;уделить внимание дому — убрать и навести порядок;воздержаться от конфликтов и ссор, чтобы сохранить внутренний покой;избегать чрезмерных физических нагрузок.
Чего не стоит делать в этот день?
Народные запреты помогали беречь силы и энергию:
не стоит заниматься тяжелой физической работой;не начинать новых важных проектов и дел;не ругаться и не повышать голос;не давать и не брать в долг деньги и вещи;не заниматься рукоделием, особенно шитьём и вязанием;не игнорировать первые признаки болезни — лучше обратиться к врачу или молитве.
Соблюдение этих правил помогало сохранить здоровье и благополучие.
Приметы погоды на 9 августа.
Погоду в этот день воспринимали как предвестник перемен:
ясное небо с утра — к тёплой и сухой осени;густая роса — к холодным зимним морозам;громкий крик филина — к перемене погоды;много паутины — к длительному сухому периоду;муравьи активно трудятся — ждите суровую зиму;если утром тихо и спокойно — через несколько дней может пойти дождь.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.