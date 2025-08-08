Reuters: Армения передаст США права на Зангезурский коридор

Подписание мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с президентом США Дональдом Трампом откроет Вашингтону исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Один из источников отметил, что подписание документа, которое станет «конкретным шагом к миру», запланировано на 8 августа в Белом доме. Новый транспортный коридор предлагают назвать «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). По данным Reuters, США могут получить эксклюзивные права на использование этого стратегически важного маршрута на длительный срок.
По сведениям источника, коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а США планируют передать землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и извлечения прибыли от грузоперевозок.
Недавно в Белый дом заявили, что соглашение Армении и Азербайджана ослабит позиции трех держав.