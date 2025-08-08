Ричмонд
Reuters: Армения передаст США права на Зангезурский коридор

По данным Reuters, США могут получить эксклюзивные права на стратегически важный маршрут на длительный срок.

Источник: Комсомольская правда

Подписание мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с президентом США Дональдом Трампом откроет Вашингтону исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Один из источников отметил, что подписание документа, которое станет «конкретным шагом к миру», запланировано на 8 августа в Белом доме. Новый транспортный коридор предлагают назвать «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). По данным Reuters, США могут получить эксклюзивные права на использование этого стратегически важного маршрута на длительный срок.

По сведениям источника, коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а США планируют передать землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и извлечения прибыли от грузоперевозок.

Недавно в Белый дом заявили, что соглашение Армении и Азербайджана ослабит позиции трех держав.

Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
