Юрист предупредил о двойном штрафе за выброшенный на помойку холодильник

За размещение крупногабаритного мусора на контейнерной площадке грозит штраф в размере 2−3 тыс. рублей. Также по статье КоАП могут оштрафовать за несоблюдение правил утилизации озоноразрушающих веществ статье. Холодильники содержат такие вещества в хладагентах, и за их ненадлежащую утилизацию могут оштрафовать.