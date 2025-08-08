В работе Instagram* в США произошел сбой

Пользователи Instagram* (принадлежит корпорации Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России) в США и некоторых других странах заявили о сбое в работе платформы.
Пользователи утверждают, что не могут пользоваться приложением и сайтом.
Чаще всего о некорректной работе платформы заявляли американские пользователи, а также жители Великобритании и Франции.
