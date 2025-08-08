Ричмонд
В работе Instagram* в США произошел сбой

Пользователи Instagram* (принадлежит корпорации Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России) в США и некоторых других странах заявили о сбое в работе платформы.

Пользователи утверждают, что не могут пользоваться приложением и сайтом.

Чаще всего о некорректной работе платформы заявляли американские пользователи, а также жители Великобритании и Франции.

*принадлежит корпорации Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России.

**организация признана экстремистской и запрещена в России.