Лейбл хочет взыскать 20 млн рублей с популярного рэпера

Кроме того, отмечается, что в качестве ответчика по делу о ненадлежащем исполнении договорных обязательств выступает ООО «Культ Исиды». Единственным учредителем этой компании является Pharaoh. Согласно имеющейся информации, «Постньюс» обратился за разъяснениями к обеим сторонам конфликта, однако ни лейбл S&P Digital, ни представители артиста не предоставили комментариев.