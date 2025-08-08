Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лейбл хочет взыскать 20 млн рублей с популярного рэпера

Московский лейбл S&P Digital обратился в суд с иском к рэперу Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин), потребовав взыскать с него 20 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

С рэпера Pharaoh хотят взыскать 20 миллионов рублей.

Московский лейбл S&P Digital обратился в суд с иском к рэперу Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин), потребовав взыскать с него 20 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

«Представители Pharaoh подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Дата заседания по существу пока не назначена», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в качестве ответчика по делу о ненадлежащем исполнении договорных обязательств выступает ООО «Культ Исиды». Единственным учредителем этой компании является Pharaoh. Согласно имеющейся информации, «Постньюс» обратился за разъяснениями к обеим сторонам конфликта, однако ни лейбл S&P Digital, ни представители артиста не предоставили комментариев.