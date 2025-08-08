Лейбл хочет взыскать 20 млн рублей с популярного рэпера

С рэпера Pharaoh хотят взыскать 20 миллионов рублей.
Московский лейбл S&P Digital обратился в суд с иском к рэперу Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин), потребовав взыскать с него 20 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».
«Представители Pharaoh подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Дата заседания по существу пока не назначена», — сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в качестве ответчика по делу о ненадлежащем исполнении договорных обязательств выступает ООО «Культ Исиды». Единственным учредителем этой компании является Pharaoh. Согласно имеющейся информации, «Постньюс» обратился за разъяснениями к обеим сторонам конфликта, однако ни лейбл S&P Digital, ни представители артиста не предоставили комментариев.