«Я даю миллиард»: возлюбленный Дибровой ответил на слухи об отношениях с бывшей женой

— Не хотел выходить, давать какие-то комментарии в публичное пространство, но, видимо, придется. Дело в том, что мои дети, мать моих детей, я сам втянуты в какую-то абсолютно абсурдную, лживую, подлую, циничную историю Лена стала жертвой пиара. Ее делают нищенкой, брошенкой, без денег на улице. Абсурд и подлая ложь! Я содержу всех детей, и мы сейчас ведем мирные переговоры. Я даю Лене большой капитал — миллиард рублей! — заявил он.