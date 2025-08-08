«Я даю миллиард»: возлюбленный Дибровой ответил на слухи об отношениях с бывшей женой

Бизнесмен Роман Товстик, который завел роман с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной развелся со своей супругой Еленой, родившей ему шестерых детей. На фоне громких новостей пользователи Сети начали предполагать, что Товстик сделал ее «нищенкой» и «выбросил на улицу».
В своих социальных сетях бизнесмен ответил на эти слухи, подчеркнув, что они не имеют ничего общего с правдой.
— Не хотел выходить, давать какие-то комментарии в публичное пространство, но, видимо, придется. Дело в том, что мои дети, мать моих детей, я сам втянуты в какую-то абсолютно абсурдную, лживую, подлую, циничную историю Лена стала жертвой пиара. Ее делают нищенкой, брошенкой, без денег на улице. Абсурд и подлая ложь! Я содержу всех детей, и мы сейчас ведем мирные переговоры. Я даю Лене большой капитал — миллиард рублей! — заявил он.
Он также добавил, что сейчас они в спокойном формате обсуждают всевозможные тонкости, в том числе и вопросы о том, с кем останутся дети. По словам Товстика, он хотел, чтобы дети, не достигшие 10-летнего возраста останутся с матерью, а старшие — Анна и Артем — жили с ним.
Товстик добавил, что никто ему не звонил, чтобы подтвердить какую-либо информацию, поскольку все гонятся за сенсациями. Бизнесмен призвал «прекратить эту истерию, прекратить слушать людей, которым мир не нужен».
— Я не тот человек, которого нарисовали в медиа, это фейк! Все знают, что я никогда в жизни не заберу детей. Осталось совсем немного и скоро все будут счастливы! — резюмировал он в видеообращении.
До этого Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она сообщила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях. Пара состояла в браке 16 лет.
«Вечерняя Москва» рассказала, как Полина Диброва познакомилась со своим мужем, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.