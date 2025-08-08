Ричмонд
Туристка из России умерла на пляже в Турции

Отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье 70-летняя российская туристка Галина Татонкина умерла от сердечного приступа. Женщина пожаловалась на резкое ухудшение самочувствие, когда загорала на побережье.

Инцидент произошел в районе Махмутлар. Другие туристы обратились за помощью экстренных служб. Прибывшие на место медики оказали пенсионерке первую помощь, после чего доставили ее в ближайшую больницу.

— Несмотря на все усилия врачей, спасти Галину Татонкину не удалось. Точная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия, — передает Alanya Go.

Другой случай произошел зимой, когда турист из Австрии на тайском острове Пхукет случайно насмерть переехал россиянина во время катания на водном мотоцикле. В тот день австриец на большой скорости влетел в 58-летнего гражданина России, который в этот момент плавал в море.