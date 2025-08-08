«Официальное превосходство»: Россиянка первой исполнила программу по художественной гимнастике на Северном полюсе

Гимнастка из Санкт-Петербурга Мария Рослякова установила мировой рекорд, она стала первой в истории спортсменкой, которая исполнила программу по художественной гимнастике на Северном полюсе.
Рекорд состоялся еще 7 июля. Девушка в классическом гимнастическом купальнике выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре в точке схождения меридианов — 90 градусов северной широты.
При этом температура воздуха во время выступления приближалась к нулю. Неподалеку стоял атомный ледокол «50 лет Победы», а присутствовавшие на борту наблюдали за девушкой. Автором проекта стала тренер спортсменки Анна Полунина.
Выступление россиянки на Северном полюсе с 5 августа официально зарегистрировано в Реестре рекордов России. Кроме того, ее высший результат внесен в международную книгу рекордов INTERRECORD как достижение в категории «Официальное превосходство».
