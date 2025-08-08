Лепс и SHAMAN устроили боксерский поединок в пробке на Крымском мосту

Ранним утром около 6 часов их автобусы встали в очередь на досмотр, и артисты, несмотря на усталость, нашли способ развлечь себя и окружающих. SHAMAN взбадривался кофе, Лепс курил, а затем они устроили импровизированный боксерский поединок прямо у автобуса. Шуточный бой попал на видео и мгновенно разлетелся по соцсетям.