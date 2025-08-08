Лепс и SHAMAN устроили боксерский поединок в пробке на Крымском мосту

Утром 7 августа возле Крымского моста в многокилометровой пробке среди 2,5 тысяч машин оказались автобусы Григория Лепса и SHAMAN. Оба артиста возвращались после концертов в Крыму: SHAMAN дал серию выступлений в Феодосии, Симферополе, Ялте и Севастополе, а Лепс — сольный концерт в Ялте. Об этом сообщает «КП — Крым».
Ранним утром около 6 часов их автобусы встали в очередь на досмотр, и артисты, несмотря на усталость, нашли способ развлечь себя и окружающих. SHAMAN взбадривался кофе, Лепс курил, а затем они устроили импровизированный боксерский поединок прямо у автобуса. Шуточный бой попал на видео и мгновенно разлетелся по соцсетям.
