Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о массовом отравлении туристов в Турции

Роспотребнадзор обратился к Минздраву Турции с запросом информации в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Роспотребнадзор обратился к Минздраву Турции с запросом информации в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

— В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор попросил турецкий Минздрав предоставить результаты расследования и оценку риска возможного ухудшения ситуации. Кроме того, ведомство также запросило дополнительную информацию у своих турецких коллег и Ассоциации туроператоров (АТОР).

Об отравлении стало известно утром 8 августа. Первые заболевшие появились еще в июле. У постояльцев — симптомы пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Гости предполагают, что причина недомогания кроется в питании. Пара из России рассказала, что они купили путевку в отель за 140 тысяч рублей. У них симптомы отравления появились уже в первый день.