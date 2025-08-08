Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о массовом отравлении туристов в Турции

Об отравлении стало известно утром 8 августа. Первые заболевшие появились еще в июле. У постояльцев — симптомы пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Гости предполагают, что причина недомогания кроется в питании. Пара из России рассказала, что они купили путевку в отель за 140 тысяч рублей. У них симптомы отравления появились уже в первый день.