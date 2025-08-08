«Украина не имеет права голоса»: на Западе указали на реальное место Зеленского в мировой политике

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Он уточнил, что стороны уже начали подготовку к саммиту, ориентировочно на следующую неделю. Место встречи согласовано, но его объявят позже.