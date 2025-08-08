Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украина не имеет права голоса»: на Западе указали на реальное место Зеленского в мировой политике

Аналитик Кошкович: Зеленский не имеет права голоса в вопросе мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет повлиять на решения лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе. Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами», — уточнил Кошкович.

Эксперт подчеркнул, что если лидеры России и США достигнут договоренности о мире, украинская сторона будет вынуждена принять все их условия.

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Он уточнил, что стороны уже начали подготовку к саммиту, ориентировочно на следующую неделю. Место встречи согласовано, но его объявят позже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше