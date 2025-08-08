Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет повлиять на решения лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
«Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе. Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами», — уточнил Кошкович.
Эксперт подчеркнул, что если лидеры России и США достигнут договоренности о мире, украинская сторона будет вынуждена принять все их условия.
Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Он уточнил, что стороны уже начали подготовку к саммиту, ориентировочно на следующую неделю. Место встречи согласовано, но его объявят позже.