«Запросы из совершенно разных стран». У кого есть интерес к интервью с Лукашенко, рассказала Эйсмонт

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко поступают запросы на интервью от журналистов из самых разных стран мира. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
«Саймон Шустер был удивлен нашей открытостью». Эйсмонт о подготовке интервью Лукашенко для Time.
По словам Натальи Эйсмонт, у всего журналистского сообщества из разных стран мира есть интерес к интервью с белорусским лидером. «Журналисты знают открытость нашего Президента и в хорошем смысле слова этим пользуются. Мы всегда стараемся поддерживать эту линию и разговаривать с самыми разными журналистами. И сейчас у нас множество запросов из совершенно разных стран», — рассказала Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь белорусского лидера заметила, что фундаментальные предложения поступают от журналистов из России. «Приведу один пример. Такой очень интересный проект в работу предложил Владимир Соловьев нашему Президенту. И Президент обещал с ним поговорить. Мы, конечно же, найдем на это время. Но это такой очень серьезный будет проект», — поделилась некоторыми подробностями Наталья Эйсмонт.
О переговорах с США, встрече Путина и Трампа, Украине и своем преемнике. Главное из интервью Лукашенко журналу Time.
История интервью с корреспондентом журнала Time Саймоном Шустером немного стояла особняком, добавила она: «Целый пул запросов у нас появился после одного из раундов белорусско-американских переговоров. Той самой встречи, которая состоялась во Дворце Независимости, которую все видели и которая была показана в публичном пространстве (речь о встрече Президента Беларуси со спецпосланником Президента США Китом Келлогом. — Прим. БЕЛТА). Журналисты почувствовали возможное потепление белорусско-американских отношений и захотели подробностей».
Переговоры Лукашенко и Келлога длились более 6 часов. Эйсмонт рассказала подробности Эйсмонт о переговорах Лукашенко и Келлога: говорили о том, что сейчас волнует весь мир.
Через несколько дней после этой встречи было большое количество запросов от американских журналистов, в том числе очень крупных СМИ. Это были и информационные агентства, и телеканалы. Среди них был запрос от журнала Time.
«Time, кстати, был одним из первых. Этот запрос нам от пресс-службы Президента и лично мне пришел от наших представителей за рубежом, от моих коллег. Мы все эти запросы подняли, и в том числе о Time доложили Президенту. Поскольку они были первыми, мы приняли решение поработать с ними. Президент аргументы первичные выслушал и принципиально согласился», — заключила Наталья Эйсмонт. -0-