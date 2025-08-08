В Индии оценили стоимость отказа от российской нефти

Отказ Индии от закупок российской нефти может спровоцировать рост мировых цен на энергоносители, так как другие поставщики, вероятно, откажутся от предоставления скидок и начнут повышать стоимость. Об этом заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
«Если предположить, что Индия по политическим причинам полностью откажется от импорта российской нефти — хотя я по-прежнему считаю этот сценарий маловероятным, — то другие поставщики получат серьёзный стимул не только не снижать цены, но и повышать их для Индии», — подчеркнул Белогорьев.
Он отметил, что страны-экспортеры постараются компенсировать это повышением цен как на основные сорта нефти, так и на свои собственные. В результате для Индии утрата российского экспорта однозначно приведет к росту цен.
По мнению эксперта, для Индии наиболее ощутимым ударом станет не столько потеря скидок на российскую нефть, сколько общий рост мировых цен на нефть.
Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий дополнительную пошлину в размере 25% на импорт товаров из Индии в связи с её закупками нефти у России.