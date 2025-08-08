В Индии оценили стоимость отказа от российской нефти

«Если предположить, что Индия по политическим причинам полностью откажется от импорта российской нефти — хотя я по-прежнему считаю этот сценарий маловероятным, — то другие поставщики получат серьёзный стимул не только не снижать цены, но и повышать их для Индии», — подчеркнул Белогорьев.