«Эти 5% рано или поздно выстрелят». Азаров о требованиях Трампа к НАТО и опасность третьей мировой войны

По его мнению, сегодня мир приблизился к такой же опасной черте начала новой мировой войны. В подтверждение своих слов Николай Азаров напомнил о требовании президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. «Он что, не понимает, что эти 5% рано или поздно выстрелят? Производители оружия не будут производить его только на склад. Подумайте, какие для этого нужны склады! Значит, рано или поздно вспыхнет конфликт, который должен израсходовать все эти запасы и обеспечить работу оборонных предприятий. Если, конечно, они останутся после третьей мировой войны», — добавил Николай Азаров. -0-