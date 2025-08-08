«Эти 5% рано или поздно выстрелят». Азаров о требованиях Трампа к НАТО и опасность третьей мировой войны

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в мире наблюдаются тенденции, которые указывают на опасность нового глобального конфликта. Среди них — требование президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.
«Сейчас мы наблюдаем тенденцию сползания к третьей мировой войне. Милитаризация Европы, бряцанье ядерным оружием — это не шутки. Если посмотреть историю начала Первой и Второй мировых войн, то мы увидим, что ситуация нагнеталась годами. Войны не начинались мгновенно. Не начинались просто из-за того, что какой-то Принцип (речь идет о сербском гимназисте Гаврило Принципе. — Прим. БЕЛТА) выстрелил в эрцгерцога, а потом сразу случилась война. Нужно видеть процесс», — сказал Николай Азаров.
Азаров: украинские полезные ископаемые были переданы США в нарушение всех законов.
Экс-премьер также напомнил, что между приходом Гитлера к власти в Германии и началом Второй мировой войны прошло шесть лет: «А чем занимались эти шесть лет западные страны и мир в целом?».
По его мнению, сегодня мир приблизился к такой же опасной черте начала новой мировой войны. В подтверждение своих слов Николай Азаров напомнил о требовании президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. «Он что, не понимает, что эти 5% рано или поздно выстрелят? Производители оружия не будут производить его только на склад. Подумайте, какие для этого нужны склады! Значит, рано или поздно вспыхнет конфликт, который должен израсходовать все эти запасы и обеспечить работу оборонных предприятий. Если, конечно, они останутся после третьей мировой войны», — добавил Николай Азаров. -0-