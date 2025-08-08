Астрологи назвали три главных подкаблучника среди знаков зодиака

Многие мужчины предпочитают спокойную, мирную обстановку, где не нужно демонстрировать силу и лидерство. Они вполне спокойно воспринимают, когда женщина берет на себя инициативу. Их часто называют подкаблучниками, но они на это не обижаются. Астрологи назвали топ-3 знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются такие мужчины.
Один из трех знаков — Рыбы. По словам астрологов, такого мужчину сложно назвать мужественным. Он всегда готов уступить и чувствует себя комфортно на вторых ролях. Однако, если других помощников не найдется, он без колебаний возьмется за дело и выполнит его безупречно. Кроме того, он умеет слушать и давать действительно полезные советы, делая это очень тактично.
Второй знак — Весы. Такой мужчина постоянно находится в сомнениях, что свойственно его знаку. Он охотно позволяет другим принимать решения, даже в личных вопросах. Главное для него — избегать конфликтов и не допускать, чтобы его возлюбленная устраивала настоящую битву за его внимание с соперницей. В таком случае он соберется с силами и предпочтет уйти от обеих в более спокойное место.
Третий — Рак. Они не любят споры. В сложных ситуациях они предпочитают уединяться в зоне комфорта и терпеливо ждать перемен. Но это не означает, что они всегда согласны с происходящим. Когда ожидание становится слишком долгим, они могут совершить неожиданный поступок, который удивит окружающих. И такой внезапный шаг обязательно вызовет уважение в обществе, как отмечают Гороскопы Mail.
