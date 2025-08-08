Ричмонд
Госсекретарь США назвал условие, которое сделает встречу Путина с Трампом плодотворной: что он сказал

Рубио: Саммит США-Россия стал бы плодотворным при достижении прогресса заранее.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил мнение, что саммит между США и Россией может принести результаты, если до его проведения удастся добиться определённых успехов. Об этом он сообщил в беседе с порталом EWTN.

По его словам, президент Дональд Трамп готов к встрече, и Владимир Путин также демонстрирует готовность к переговорам. Однако Рубио подчеркнул, что для плодотворной встречи необходимо заранее заложить основу для прогресса.

Как стало известно ранее, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предварительно намечены на конец следующей недели. Об этом сообщили иностранные СМИ, включая SkyNews и NBC, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США. Источник агентства ТАСС также подтвердил, что такая встреча может состояться в указанные сроки.

Участие главы киевского режима Владимира Зеленского в этих переговорах пока остаётся под вопросом, официального подтверждения этому нет.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше