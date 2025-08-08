Госсекретарь США назвал условие, которое сделает встречу Путина с Трампом плодотворной: что он сказал

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил мнение, что саммит между США и Россией может принести результаты, если до его проведения удастся добиться определённых успехов. Об этом он сообщил в беседе с порталом EWTN.
По его словам, президент Дональд Трамп готов к встрече, и Владимир Путин также демонстрирует готовность к переговорам. Однако Рубио подчеркнул, что для плодотворной встречи необходимо заранее заложить основу для прогресса.
Как стало известно ранее, переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом предварительно намечены на конец следующей недели. Об этом сообщили иностранные СМИ, включая SkyNews и NBC, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США. Источник агентства ТАСС также подтвердил, что такая встреча может состояться в указанные сроки.
Участие главы киевского режима Владимира Зеленского в этих переговорах пока остаётся под вопросом, официального подтверждения этому нет.