«Саймон Шустер был удивлен нашей открытостью». Эйсмонт о подготовке интервью Лукашенко для Time

«И не раз мне говорил в течение этого дня, когда мы с ним взаимодействовали, что он видит беспрецедентный формат работы, имея, в принципе, большой опыт», — сказала Наталья Эйсмонт.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» поделилась подробностями подготовки интервью Александра Лукашенко с журналистом Time Саймоном Шустером, сообщает БЕЛТА.

«Саймон Шустер, наш с вами коллега, прямо очень был удивлен нашей открытостью, очень благодарил за эту открытость Президента и всех нас. И не раз мне говорил в течение этого дня, когда мы с ним взаимодействовали, что он видит беспрецедентный формат работы, имея, в принципе, большой опыт», — сказала Наталья Эйсмонт.

О переговорах с США, встрече Путина и Трампа, Украине и своем преемнике. Главное из интервью Лукашенко журналу Time.

/Будет дополнено/.-0-

