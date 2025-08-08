«Поощрительный отпуск, доплаты за контракт, оплачиваемые дополнительные выходные». Белорусам сказали об изменениях в трудовом законодательстве

В парламенте рассказали, что от избирателей и в трудовых коллективах прозвучали предложения, касающиеся трудового законодательства. Так, предлагалось усовершенствовать нормы, касающиеся оснований расторжения трудового договора с работником. В частности, когда таким основанием становится изменение места жительства, выход на пенсию, нахождение на больничном свыше четырех месяцев.