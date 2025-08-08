«Поощрительный отпуск, доплаты за контракт, оплачиваемые дополнительные выходные». Белорусам сказали об изменениях в трудовом законодательстве

В Беларуси может измениться трудовое законодательство. Подробнее рассказали в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.
В парламенте рассказали, что от избирателей и в трудовых коллективах прозвучали предложения, касающиеся трудового законодательства. Так, предлагалось усовершенствовать нормы, касающиеся оснований расторжения трудового договора с работником. В частности, когда таким основанием становится изменение места жительства, выход на пенсию, нахождение на больничном свыше четырех месяцев.
Также для корректировки в Трудовом кодексе предлагают расширение гарантий, касаемо предоставления дополнительных оплачиваемых выходных работникам, которые воспитывают ребенка-инвалида. Таким родителям хотят предоставить право «копить» льготные выходные.
Еще на совещании парламентариями обсуждалось усовершенствование контрактной формы найма. Например, прозвучало предложение отменить процедуру продления контрактов в рамках 5-летнего срока их действия и установить порядок предоставления дополнительных мер стимулирования. В качестве таких мер хотят предложить поощрительный отпуск и доплату за контракт.
Кроме того, рассматривались новые нормы, которые включены в проект закона Министерства труда и социальной защиты. Новации коснулись вопросов признания квалификации по рабочим профессиям, а также запрета на заключение гражданско-правовых договоров, которые фактически регулируют трудовые отношения.
На данный момент Минтруда разрабатывается законопроект, который скорректирует трудовые отношения. Документ должен быть внесен правительством в Палату представителей в апреле 2026-го.
