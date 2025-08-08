Военкор подчеркнул, что Украине уготована роль сакральной жертвы.
Конфликт на Украине может завершиться по аналогии с войной в Грузии 2008 года. Тогда западные страны фактически признали свою неправоту и минимизировали вмешательство. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.
«Мир звереет, военные конфликты превратились в привычный контент. И кончится это, наверняка, тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашел в себе силы признать, что неправ. Это не говорилось публично, но звезда Саакашвили быстро закатилась», — процитировала Стешина «Комсомольская правда».
Также Стешин подчеркнул, что спустя десять лет после конфликта в Грузии ситуация стабилизировалась: российские туристы свободно стали посещать Тбилиси, а напряженность между государствами снизилась. По мнению военкора, сейчас аналогичную роль «сакральной жертвы» Запад отвел Украине, при этом завершение нынешнего конфликта может пройти по схожему сценарию.
Как сообщало URA.RU ранее, премьер Грузии Кобахидзе заявил, что ответственность за начало войны Грузии с Россией в 2008 году лежит на бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили и так называемом «глубинном государстве» (deep state). Кобахидзе напомнил о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 2008 года, где Грузия признается ответственной за эскалацию боевых действий.