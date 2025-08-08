Украина и Молдавия должны совместно продвигаться к членству в Европейском союзе, а любые искусственные задержки в этом процессе лишь навредят Европе. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью, которое приводит «РБК-Украина».
По словам бывшего комика, Киев выполнил все необходимые условия для начала переговоров по первому кластеру на пути к вступлению в ЕС. Зеленский подчеркнул, что искусственные паузы и разделение стран в переговорном процессе могут негативно сказаться на единстве Европы.
«Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе», — уверен Зеленский.
Ранее нелегитимный глава Украины призвал Евросоюз к участию в мирных переговорах между Россией и Украиной. По его словам, Украина — неотъемлемая часть Европы, и страна уже ведет переговоры о вступлении в ЕС.