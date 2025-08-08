Должны двигаться вместе: Зеленский объявил о стремлении Украины и Молдавии к движению в Евросоюз

По словам бывшего комика, Киев выполнил все необходимые условия для начала переговоров по первому кластеру на пути к вступлению в ЕС. Зеленский подчеркнул, что искусственные паузы и разделение стран в переговорном процессе могут негативно сказаться на единстве Европы.