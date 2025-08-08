Диетолог назвала восемь продуктов, обязательных для людей с высоким холестерином

Людям с высоким уровнем холестерина следует добавить в свой рацион восемь продуктов, которые помогут его снизить. Их перечислила диетолог Джоана Люсик.
Специалист отметила, что орехи, авокадо и рыба способствуют снижению уровня холестерина. Она также порекомендовала включить в ежедневное меню оливковое масло холодного отжима. Кроме того, по словам диетолога, полезными будут семена чиа и макадамия, фисташки и семена льна.
— Неправильное питание, богатое содержанием насыщенных жиров, транс-жиров, простых углеводов и низким содержанием клетчатки может способствовать повышению холестерина в крови, — приводит ее слова издание Terra.
Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов необходимо вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко.
Человек может увеличить уровень хорошего холестерина с помощью правильных продуктов. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева также включила в этот список авокадо. По словам врача, развитие болезни Альцгеймера зависит не только от наследственных факторов, немалую роль здесь также играет уровень плохого холестерина в крови.