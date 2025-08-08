В Ингушетии врачи спасли руку трехлетней девочки, попавшей в мясорубку

В Ингушетии медикам удалось сохранить кисть руки трехлетней девочки, которая получила тяжелейшую травму, засунув руку в работающую мясорубку. Первоначально врачи, увидев масштаб повреждений, сомневались в возможности спасти конечность, так как на руке ребенка была обширная рвано-размозженная рана. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».
Извлекать кисть из механизма пришлось уже в операционной под наркозом. Как сообщили в детской клинической больнице Ингушетии, у девочки были серьезно повреждены дистальная фаланга третьего пальца, четвертая пястная кость, сухожилие разгибателя четвертого пальца и большой палец. Хирурги провели пластику сухожилий и ушивание ран, что позволило избежать ампутации.
Сейчас малышка пришла в сознание после операции и находится в палате.
