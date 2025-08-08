В Ингушетии врачи спасли руку трехлетней девочки, попавшей в мясорубку

Извлекать кисть из механизма пришлось уже в операционной под наркозом. Как сообщили в детской клинической больнице Ингушетии, у девочки были серьезно повреждены дистальная фаланга третьего пальца, четвертая пястная кость, сухожилие разгибателя четвертого пальца и большой палец. Хирурги провели пластику сухожилий и ушивание ран, что позволило избежать ампутации.