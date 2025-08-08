Ричмонд
Саратовец случайно узнал о зеркальном расположении своих органов

Житель Саратовской области в ходе КТ узнал о необычной анатомической особенности своего тела — все внутренние органы оказались расположены зеркально. Об этом рассказали в пресс-службе Балаковской городской клинической больницы.

По словам представителей медучреждения, такая аномалия встречается довольно редко и является признаком «случайной находки» при обследовании. При этом сам пациент тоже удивился, узнав о своей особенности, так как до этого о ней даже не догадывался.

— Отмечена полная транспозиция органов. На самочувствии пациента это никак не отражается, ни на что не влияет, — передает официальная страница больницы в VK.

