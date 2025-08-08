Саратовец случайно узнал о зеркальном расположении своих органов

Житель Саратовской области в ходе КТ узнал о необычной анатомической особенности своего тела — все внутренние органы оказались расположены зеркально. Об этом рассказали в пресс-службе Балаковской городской клинической больницы.
По словам представителей медучреждения, такая аномалия встречается довольно редко и является признаком «случайной находки» при обследовании. При этом сам пациент тоже удивился, узнав о своей особенности, так как до этого о ней даже не догадывался.
— Отмечена полная транспозиция органов. На самочувствии пациента это никак не отражается, ни на что не влияет, — передает официальная страница больницы в VK.
Другой случай произошел в Северной Ирландии, где местный житель Коннор Маккан случайно узнал о смертельной болезни после аварии. По его словам, он помнит, как дополз до тротуара, почувствовав, что не может управлять мышцами шеи, а затем потерял сознание.
Тия Касл рассказала, что в молодости из-за редкой болезни у нее начались проблемы с мочеиспусканием, которые привели к тому, что она не ходила в туалет восемь лет.