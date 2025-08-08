В Самаре завершился первый игровой день Кубка губернатора

ЦСК ВВС вырвал победу у АКМ в серии буллитов —1:0, а пензенский «Дизель» взял вверх над «Южным Уралом» из Орска с разницей в две шайбы — 3:1 (6+).
Стартовали днем последние две команды. Причем окончательный счет установили во втором периоде. В составе пензенцев отличились Павел Махановский (оформил дубль) и Максим Колмыков. За клуб из Оренбургской области — Алексей Прохоров.
Главной же вывеской дня была встреча самарского ЦСК ВВС и тульского АКМ. Выявить победителя в основное время не удалось — 0:0. При этом у хозяев отменили шайбу в начале второго периода.
Никому забросить не удалось и в овертайме. А в серии буллитов сильнее был ЦСК ВВС. Победные броски на счету Даниила Анопа и Данила Бородина. Волжане начинают поход за Кубком с боевой победы.
«Впечатления от матча хорошие. Быстрая игра получилась. Можно сказать, не летний хоккей был сегодня, а прям на уровне сезона. Настраивались на победу, бились за болельщиков», — сказал Бородин журналисту «МК в Самаре».
Отдельно высказался о победном буллите и небольшой стычке в центре площадки после победного броска:
«Всегда на тренировках отрабатываем выходы один на один. Что было после удачного броска? Соперник начал говорить слова, которые нельзя говорить. Небольшая заварушка произошла».
