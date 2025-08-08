По итогам первого полугодия в Беларуси введено 1,845 млн кв.м жилья

Студнев также добавил, что особое внимание будет уделено строительству жилья с господдержкой для многодетных семей. «Основное, конечно, — это строительство арендного жилья, что является задачей, поставленной главой государства перед министерством. Особое внимание также будет уделено строительству жилья с государственной поддержкой для многодетных семей. Хочу отметить, что за четыре года строительства мы уже построили порядка 17,2 млн кв.м жилья. Пятилетние планы, поставленные правительством, мы выполним», — сказал он.