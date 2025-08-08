8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первого полугодия в Беларуси введено 1,845 млн кв.м жилья. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев, сообщает БЕЛТА.
По его словам, строительная отрасль Беларуси демонстрирует устойчивую динамику. «Те задачи, которые ставят глава государства и правительство, мы выполняем. По итогам первого полугодия введено 1,845 млн кв.м жилья — это более 41% от годового задания», — подчеркнул министр.
Он добавил, что сегодня особое внимание уделяется строительству арендного жилья, обеспечению многодетных семей, а также развитию городской инфраструктуры. Среди ключевых задач министерства — кратное сокращение устаревших нормативных документов и внедрение современных технологий. «Наша задача — оцифровать процессы, убрать то, что тормозит развитие, и дать промышленности новые возможности. Это касается и внутреннего рынка, и экспортного потенциала», — подчеркнул Александр Студнев.
Среди амбициозных направлений министр выделил производство стекла, керамической плитки и активное развитие экспорта цемента.
Студнев также добавил, что особое внимание будет уделено строительству жилья с господдержкой для многодетных семей. «Основное, конечно, — это строительство арендного жилья, что является задачей, поставленной главой государства перед министерством. Особое внимание также будет уделено строительству жилья с государственной поддержкой для многодетных семей. Хочу отметить, что за четыре года строительства мы уже построили порядка 17,2 млн кв.м жилья. Пятилетние планы, поставленные правительством, мы выполним», — сказал он.
Высказался министр и о возведении новых жилых районов вблизи агрогородка Колодищи Минского района и на территории жилого массива Зеленый Бор в Минске. «Жилье будет строиться с государственной поддержкой. Оно предназначено для нуждающихся жителей города Минска. Других объемов строительства там не предусмотрено. Конечно, будут также объекты инфраструктуры: детские сады, школы», — подчеркнул он. -0-