Мишустин освободил от должности замгендиректора ТАСС Соколова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС. Документ появился на портале правовых актов.
«Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия “Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)” по его просьбе», — говорится в документе.
Ранее, 25 июля, Михаил Мишустин снял с должности первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, которому исполнилось 75 лет. Соответствующее решение также опубликовано на сайте правовых актов.
Михаил Гусман проработал в ТАСС около 30 лет, из них с 1999 года занимал пост первого заместителя гендиректора. Он также известен как ведущий программы «Формула власти», которую создавал на протяжении 25 лет. Кроме того, Гусман участвует в работе различных советов и комитетов ЮНЕСКО.