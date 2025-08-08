Мишустин освободил от должности замгендиректора ТАСС Соколова

Михаил Гусман проработал в ТАСС около 30 лет, из них с 1999 года занимал пост первого заместителя гендиректора. Он также известен как ведущий программы «Формула власти», которую создавал на протяжении 25 лет. Кроме того, Гусман участвует в работе различных советов и комитетов ЮНЕСКО.