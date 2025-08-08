Ричмонд
Движение на двух ж/д переездах в Подмосковье будет ограничено с 9 августа

Движение автомобилей на двух железнодорожных переездах в Московской области будет ограничено с 9 августа из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Движение автомобилей на трех переездах в Московской и Курской областях будет ограничено с 9 августа в связи с ремонтными работами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московской области на переезде на пересечении с Подушкинским шоссе вблизи станции «Барвиха» ремонтные работы пройдут с 23:00 9 августа до 6:00 10 августа и в те же часы 10—11 августа.

В качестве альтернативы в МЖД рекомендуют воспользоваться переездом у железнодорожной станции «Ильинское».

«На переезде у станции “Раздоры” работы пройдут с 9:00 19 августа до 21:00 21 августа. В качестве объездного маршрута можно воспользоваться переездом у ТСЖ “Барвиха”, — говорится в материале.