Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые предложили отучать студентов от смартфонов не «кнутом», а «пряником»

Биллур Аксой и другие американские ученые пришли к выводу, что система поощрений помогает студентам отказываться от того, чтобы пользоваться смартфонами во время занятий.

Биллур Аксой и другие американские ученые пришли к выводу, что система поощрений помогает студентам отказываться от того, чтобы пользоваться смартфонами во время занятий.

Ученые разработали приложение, которое позволяло студентам Техасского университета A&M получать баллы, когда смартфон был заблокирован. Баллы позволяли получить скидки в кафе и онлайн-магазинах, согласившихся участвовать в проекте.

Ученые утверждают, что концентрация и успеваемость студентов несколько повысилась, причем они стали меньше времени посвящать учебе в неучебное время, предположительно поскольку много запоминали непосредственно во время лекций.

Читайте материал «Пашинян обсудил с Уиткоффом американо-армянские отношения».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.