Ученые предложили отучать студентов от смартфонов не «кнутом», а «пряником»

Биллур Аксой и другие американские ученые пришли к выводу, что система поощрений помогает студентам отказываться от того, чтобы пользоваться смартфонами во время занятий.
Ученые разработали приложение, которое позволяло студентам Техасского университета A&M получать баллы, когда смартфон был заблокирован. Баллы позволяли получить скидки в кафе и онлайн-магазинах, согласившихся участвовать в проекте.
Ученые утверждают, что концентрация и успеваемость студентов несколько повысилась, причем они стали меньше времени посвящать учебе в неучебное время, предположительно поскольку много запоминали непосредственно во время лекций.
