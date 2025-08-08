Врач Чайковская призвала женщин после 50 лет включить в рацион три продукта

Женщинами старше 50 лет стоит насытить свой рацион продуктами, чья питательная ценность помогает чувствовать себя лучше. Об этом рассказала диетолог Катерина Чайковская.
По словам медика, в первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, которая является отличным источником омега-3 жирных кислот и витамина D. Доктор также посоветовала обогатить меню семенами чиа, льна или кунжута, которые положительно влияют на гормональный фон, улучшают работу кишечника и нервной системы. Кроме того, врач призвала больше есть капусту брокколи, которая стимулирует метаболизм эстрогенов и помогает поддерживать гормональный баланс.
— Включение этих трех суперпродуктов в свежие, сезонные и простые в приготовлении блюда — это вкусный способ позаботиться о себе изнутри во время менопаузы, — передает слова Чайковской издание Hola.
Куркума стала очень популярна в России в последние годы. Однако во многих странах, особенно в Индии, она известна давно. Главная ее составляющая — куркумин — имеет огромное количество полезных свойств. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.