Врач Чайковская призвала женщин после 50 лет включить в рацион три продукта

Женщинами старше 50 лет стоит насытить свой рацион продуктами, чья питательная ценность помогает чувствовать себя лучше. Об этом рассказала диетолог Катерина Чайковская.

По словам медика, в первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, которая является отличным источником омега-3 жирных кислот и витамина D. Доктор также посоветовала обогатить меню семенами чиа, льна или кунжута, которые положительно влияют на гормональный фон, улучшают работу кишечника и нервной системы. Кроме того, врач призвала больше есть капусту брокколи, которая стимулирует метаболизм эстрогенов и помогает поддерживать гормональный баланс.

— Включение этих трех суперпродуктов в свежие, сезонные и простые в приготовлении блюда — это вкусный способ позаботиться о себе изнутри во время менопаузы, — передает слова Чайковской издание Hola.

