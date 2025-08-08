Врач Чайковская призвала женщин после 50 лет включить в рацион три продукта

По словам медика, в первую очередь стоит обратить внимание на жирную рыбу, которая является отличным источником омега-3 жирных кислот и витамина D. Доктор также посоветовала обогатить меню семенами чиа, льна или кунжута, которые положительно влияют на гормональный фон, улучшают работу кишечника и нервной системы. Кроме того, врач призвала больше есть капусту брокколи, которая стимулирует метаболизм эстрогенов и помогает поддерживать гормональный баланс.