В Сочи задержали продавщиц чачи, убившей минимум троих человек

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после трех смертей от чачи, купленной на местном рынке.

Источник: Комсомольская правда

Несколько человек купили на Казачьем рынке в Адлере якобы домашнюю чачу. После чего жертвами стали три члена семьи одной семьи — бабушка, дядя и мама, которые скончались после совместного пикника. Почти одновременно в Воронежской области умерла супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре. Женщина скончалась прямо в поезде, мужчина через девять дней в больнице, оставив двух малолетних дочерей. В соцсетях также появились неподтвержденные сообщения о гибели туристок из Челябинска и мужчины из Магнитогорска. Об этом сообщает «КП — Кубань».

Расследование привело полицию к 71-летней женщине, торговавшей алкоголем на рынке 30 лет. Несмотря на штраф за сбыт некачественного алкоголя в 2016 году, она продолжила бизнес вместе с 31-летней внучкой. Женщины самостоятельно изготавливали чачу, разливая ее в пластиковые бутылки без каких-либо документов.

Сейчас вся продукция изъята на экспертизу, а против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о производстве опасных товаров.

