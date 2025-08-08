Мужчина в США изнасиловал знакомую за отказ угостить его грудным молоком

В Соединенных Штатах Америки житель Луизианы Сессил Фуллер был заключен под стражу за изнасилование знакомой, которая недавно стала матерью. Об инциденте сообщил портал KNOE News.
Мужчину задержали 5 августа. По словам потерпевшей, Фуллер пришел к ней домой, начал грубо шутить и попросил дать ему грудное молоко. Когда женщина назвала его поведение оскорбительным и отошла в соседнюю комнату, он напал на нее и изнасиловал.
Пострадавшая утверждает, что злоумышленник остановился только после того, как услышал, что проснулся ее младенец. После происшествия пострадавшая обратилась в больницу и в полицию и сообщила, что во время нападения злоумышленник душил ее и пытался расправиться с ней, говорится в материале.
В июле российские полицейские задержали иностранца, который подозревается в совершении противоправных действий в отношении двух школьниц. По версии следствия, мужчина изнасиловал девочек в коровнике в Подмосковье. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
До этого иностранный гражданин напал на знакомую девушку в квартире на шоссе Энтузиастов и изнасиловал ее. Столичный СК по факту произошедшего потребовал арестовать мужчину.