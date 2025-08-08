Мужчина в США изнасиловал знакомую за отказ угостить его грудным молоком

Пострадавшая утверждает, что злоумышленник остановился только после того, как услышал, что проснулся ее младенец. После происшествия пострадавшая обратилась в больницу и в полицию и сообщила, что во время нападения злоумышленник душил ее и пытался расправиться с ней, говорится в материале.