Акрон в гостях сыграл вничью с махачкалинским Динамо в 4-м туре РПЛ

У хозяев на 42-й минуте отличился Джемал Табидзе, ничью гостям на 83-й минуте принёс точный удар Жилсона Беншимола.
В следующем туре «Акрон» 17 августа в Самаре сыграет с «Оренбургом», махачкалинцы 18 августа проведут выездной матч с «Пари НН», встреча пройдёт в Саранске из-за ремонта домашней арены нижегородцев.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв анонсировал изменение в лимите на легионеров в РПЛ со следующего сезона. Сейчас в заявке клуба могут находиться до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут быть восемь. Новый лимит предполагает сокращение этих цифр — пять на поле, десять в заявке.