Акрон в гостях сыграл вничью с махачкалинским Динамо в 4-м туре РПЛ

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в стартовом матче четвёртого тура Российской Премьер-лиге. Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счётом 1:1.

Источник: Life.ru

У хозяев на 42-й минуте отличился Джемал Табидзе, ничью гостям на 83-й минуте принёс точный удар Жилсона Беншимола.

«Акрон» не потерпел ни одного поражения в новом сезоне, набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Динамо» с пятью баллами поднялось на девятую позицию.

В следующем туре «Акрон» 17 августа в Самаре сыграет с «Оренбургом», махачкалинцы 18 августа проведут выездной матч с «Пари НН», встреча пройдёт в Саранске из-за ремонта домашней арены нижегородцев.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв анонсировал изменение в лимите на легионеров в РПЛ со следующего сезона. Сейчас в заявке клуба могут находиться до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут быть восемь. Новый лимит предполагает сокращение этих цифр — пять на поле, десять в заявке.

