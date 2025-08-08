Трансгендер* в Таиланде ограбил российского туриста на два миллиона рублей

С помощью камер видеонаблюдения полицейские отследили маршрут мопеда. Они пришли домой к вору и нашли бархатный комбинезон, в котором тот был в ночь ограбления, а также часть похищенных украшений. Остальное уже было сдано в ломбард. Местная полиция направила дело в суд, а туристу посоветовали быть осторожнее и не засыпать в общественных местах, говорится в публикации.