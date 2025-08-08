Киев эвакуировал 1,4 тыс. человек из района Корабел в Херсоне за семь дней

Власти Украины эвакуировали 1411 человек из херсонского микрорайона Корабел за семь дней, заявил глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин.
«За сегодняшний день из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек. Всего за семь дней из Острова (Корабел — прим. ред.) были вывезены 1411 человек», — приводит ТАСС слова Александра Прокудина.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жителям микрорайона Корабел приходится эвакуироваться пешком. По его словам, они покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон.
Впоследствии Владимир Сальдо заявил, что массовый уход мирных жителей из Корабела является очень тревожным знаком для Киева.