Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев эвакуировал 1,4 тыс. человек из района Корабел в Херсоне за семь дней

Украина эвакуировала 185 человек из микрорайона Корабел за 8 августа.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины эвакуировали 1411 человек из херсонского микрорайона Корабел за семь дней, заявил глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин.

«За сегодняшний день из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек. Всего за семь дней из Острова (Корабел — прим. ред.) были вывезены 1411 человек», — приводит ТАСС слова Александра Прокудина.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жителям микрорайона Корабел приходится эвакуироваться пешком. По его словам, они покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон.

Впоследствии Владимир Сальдо заявил, что массовый уход мирных жителей из Корабела является очень тревожным знаком для Киева.