Лапка поддержки: психолог объяснила влияние кошек на здоровье человека

Кошки действительно способны оказать положительное влияние не только на психологическое, но и физиологическое состояние человека, как и почему это происходит, объяснила в беседе с «РИАМО» специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина.
— Кошки оказывают значительное влияние на психологическое состояние человека: их присутствие и мурлыканье помогают снизить уровень стресса и тревоги, расслабиться, создать ощущение спокойствия и умиротворения. Благодаря этому нормализуется кровяное давление и уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные контакты детей с кошками укрепляют иммунную систему, снижается риск развития аллергий и астмы. Кошачье мурчание хорошо расслабляет, помогает быстрее засыпать и делает сон глубоким, — пояснила эксперт.
Специалист добавила, что забота о кошке учит эмпатии, а детям уход за четвероногими друзьями помогает развивать ответственность, дисциплину, сочувствие и внимание.
По данным «Известий», кошки также помогают справиться с депрессией, а еще излучают больше тепла: нормальная температура у них на три градуса выше, чем у человека. Это полезно при заболеваниях суставов, а также после травм.
