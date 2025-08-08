Ричмонд
Лапка поддержки: психолог объяснила влияние кошек на здоровье человека

Психолог Игонина: кошачье мурчание помогает бороться со стрессом и бессонницей.

Источник: Комсомольская правда

Кошки действительно способны оказать положительное влияние не только на психологическое, но и физиологическое состояние человека, как и почему это происходит, объяснила в беседе с «РИАМО» специалист службы психологической помощи Екатерина Игонина.

— Кошки оказывают значительное влияние на психологическое состояние человека: их присутствие и мурлыканье помогают снизить уровень стресса и тревоги, расслабиться, создать ощущение спокойствия и умиротворения. Благодаря этому нормализуется кровяное давление и уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные контакты детей с кошками укрепляют иммунную систему, снижается риск развития аллергий и астмы. Кошачье мурчание хорошо расслабляет, помогает быстрее засыпать и делает сон глубоким, — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что забота о кошке учит эмпатии, а детям уход за четвероногими друзьями помогает развивать ответственность, дисциплину, сочувствие и внимание.

По данным «Известий», кошки также помогают справиться с депрессией, а еще излучают больше тепла: нормальная температура у них на три градуса выше, чем у человека. Это полезно при заболеваниях суставов, а также после травм.

Ранее 360.ru рассказал про случаи, когда кошки спасали хозяев особой чувствительностью. Они улавливали малейшие перемены, колебания воздуха, звуки и вибрацию.