Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне скупили почти треть билетов на концерт Джей Ло в Узбекистане

Концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте привлёк значительное внимание иностранных поклонников. Из 25 тысяч проданных билетов более 15 тысяч (68%) приобрели граждане других государств. Об этом сообщает телеканал Uzbekiston 24.

Источник: Life.ru

«Было продано 25 тысяч билетов, при этом свыше 15 тысяч билетов, или 68% приобрели иностранные граждане. В том числе 7,5 тысячи билетов приобрели граждане России», — сообщается в сюжете телеканала.

Шоу состоялось 7 августа на стадионе «Миллий» в рамках мирового турне певицы. Стоимость билетов варьировалась от 80 до 315 долларов. Помимо россиян, активными покупателями стали жители Казахстана (2,5 тысячи билетов), а также поклонники из США, Европы и Азии.

А ранее 1 августа поп-звезда Дженнифер Лопес выступила с концертом в Ереване. Реакция поклонников была неоднозначной: многие остались недовольны плохой организацией, грязью и давкой. При этом вице-мэр Еревана заявил, что затраты в размере 6 миллионов долларов были полностью оправданы. По информации Life.ru, в России Лопес выступать не планирует, несмотря на предварительные договорённости.