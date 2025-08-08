Россияне скупили почти треть билетов на концерт Джей Ло в Узбекистане

А ранее 1 августа поп-звезда Дженнифер Лопес выступила с концертом в Ереване. Реакция поклонников была неоднозначной: многие остались недовольны плохой организацией, грязью и давкой. При этом вице-мэр Еревана заявил, что затраты в размере 6 миллионов долларов были полностью оправданы. По информации Life.ru, в России Лопес выступать не планирует, несмотря на предварительные договорённости.