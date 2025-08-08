Ричмонд
Axios: Армения передаст Зангезурский коридор под военный контроль США

Зангезурский коридор получит название «Международный путь мира и процветания Трампа».

Источник: Комсомольская правда

В рамках договоренностей между Арменией и Азербайджаном обсуждается передача Зангезурского коридора под контроль США. Об этом сообщил портал Axios.

Коридор, как отмечается, получит название «Международный путь мира и процветания Трампа». По данным источников, в этом регионе будут действовать законы Армении, а американская сторона сможет передать коридор в аренду консорциуму для проведения инфраструктурных работ.

Журналисты указали, что изначально Ереван выступал против этой сделки. Скептицизм выражало и влиятельное армянское лобби в США. Однако администрация Трампа заверила Армению в поддержке «надежного партнера» и защите в случае обострения отношений с Азербайджаном.

Ранее появилась информация, что Армения не готова согласиться на создание коридора через Сюникскую область, который соединил бы основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Назели Багдасарян, пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна, заявила, что любые утверждения о согласии Армении на «коридорные» решения не соответствуют действительности.

Узнать больше по теме
Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
Читать дальше