Axios: Армения передаст Зангезурский коридор под военный контроль США

В рамках договоренностей между Арменией и Азербайджаном обсуждается передача Зангезурского коридора под контроль США. Об этом сообщил портал Axios.
Коридор, как отмечается, получит название «Международный путь мира и процветания Трампа». По данным источников, в этом регионе будут действовать законы Армении, а американская сторона сможет передать коридор в аренду консорциуму для проведения инфраструктурных работ.
Журналисты указали, что изначально Ереван выступал против этой сделки. Скептицизм выражало и влиятельное армянское лобби в США. Однако администрация Трампа заверила Армению в поддержке «надежного партнера» и защите в случае обострения отношений с Азербайджаном.
Ранее появилась информация, что Армения не готова согласиться на создание коридора через Сюникскую область, который соединил бы основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Назели Багдасарян, пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна, заявила, что любые утверждения о согласии Армении на «коридорные» решения не соответствуют действительности.