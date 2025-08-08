Врач раскрыла простой, но действенный метод быстро снять напряжение

Стресс провоцирует напряжение во всем теле, чтобы быстро справиться с волнением, бывает достаточно использовать самомассаж. Правила его выполнения рассказала в беседе с изданием aif.ru врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт.
— Начинать следует с массирования кожи головы кончиками пальцев рук. Круговыми волнистыми движениями проходить от периферии головы к макушке, выполняя три-четыре повтора. Далее массируем лоб по направлению к вискам, проходим по векам, — рассказала доктор.
Медик уточнила, что подобный массаж помогает также снять усталость и головные боли. Однако, при постоянных неприятных ощущениях, все же рекомендуется обратиться за медицинской помощью.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что бороться со стрессом также помогают медитации, дыхательные и релаксационные практики. Очень хорошо помогает справляться со стрессом дневник эмоций, который помогает проанализировать и снизить воздействие тревоги.