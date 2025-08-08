Известная американская писательница Сэлли Бигнхэм умерла в 88 лет

Сара Бингхэм, родившаяся в Кентукки в 1937 году, была американской писательницей, поэтессой, драматургом и автором мемуаров. Она написала две книги мемуаров, семь романов, первый из которых был опубликован в 1960 году. Также в числе ее работ несколько сборников рассказов, три книги поэзии и ряд пьес, которые ставились в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность», который был поставлен в Нью-Йорке.