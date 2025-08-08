Ричмонд
Известная американская писательница Сэлли Бигнхэм умерла в 88 лет

В среду, 6 августа, в Санта-Фе скончалась известная писательница Сара «Сэлли» Бингхэм, ей было 88 лет. Сэлли умерла у себя дома, ее племянница Клара сообщила The New York Times, что причиной смерти стал инсульт.

Сара Бингхэм, родившаяся в Кентукки в 1937 году, была американской писательницей, поэтессой, драматургом и автором мемуаров. Она написала две книги мемуаров, семь романов, первый из которых был опубликован в 1960 году. Также в числе ее работ несколько сборников рассказов, три книги поэзии и ряд пьес, которые ставились в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность», который был поставлен в Нью-Йорке.

Ее книга «Младший брат» посвящена памяти ее брата Джонатана, который трагически погиб от удара электрическим током в возрасте 21 года. Через два года после этого в автокатастрофе погиб другой ее брат, Уорт. Младший сын писательницы, Уильям, пропал без вести в 2017 году, а спустя почти полтора года его тело было найдено в горах Колорадо — он замерз насмерть.

В 2010 году Сэлли появилась в документальном фильме «Зов жизни».