На 98 году жизни умер астронавт Джеймс Ловелл

Американский астронавт Джеймс Ловелл, участник программы «Аполлон» и один из наиболее опытных пилотов в истории NASA, умер на 98-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По информации NASA, Ловелл скончался 7 августа в городе Лейк-Форест, штат Иллинойс.
В официальном заявлении агентства отмечается, что его характер и несгибаемая смелость помогли США достичь Луны и превратили потенциальную трагедию миссии «Аполлон-13» в историю инженерного триумфа.
Джеймс Ловелл совершил четыре космических полета: «Джемини-7», «Джемини-12», «Аполлон-8» и «Аполлон-13».
