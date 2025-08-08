Ричмонд
На 98 году жизни умер астронавт Джеймс Ловелл

Ловелл скончался 7 августа в городе Лейк-Форест, штат Иллинойс.

Американский астронавт Джеймс Ловелл, участник программы «Аполлон» и один из наиболее опытных пилотов в истории NASA, умер на 98-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации NASA, Ловелл скончался 7 августа в городе Лейк-Форест, штат Иллинойс.

В официальном заявлении агентства отмечается, что его характер и несгибаемая смелость помогли США достичь Луны и превратили потенциальную трагедию миссии «Аполлон-13» в историю инженерного триумфа.

Джеймс Ловелл совершил четыре космических полета: «Джемини-7», «Джемини-12», «Аполлон-8» и «Аполлон-13».

Джеймс Ловелл совершил четыре космических полета: «Джемини-7», «Джемини-12», «Аполлон-8» и «Аполлон-13».