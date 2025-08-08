Психолог Князева посоветовала снизить уровень тревоги ребенка к 1 классу

— Ребенок на первых порах воспринимает школу через эмоциональное отношение родителей. Если взрослые говорят о начале учебы с тревогой или избыточными ожиданиями, он начинает переживать. Лучше рассказать, в какое время будут начинаться уроки, как добираться до школы, что ребенок сможет взять с собой, такие обсуждения формируют ощущение предсказуемости и безопасности, — посоветовала специалист.