Психолог Князева посоветовала снизить уровень тревоги ребенка к 1 классу

Родителям не следует запугивать первоклассников разговорами о большой ответственности или большими ожиданиями от них. Об этом предупредила в беседе с изданием aif.ru педагог-психолог Елена Князева.
— Ребенок на первых порах воспринимает школу через эмоциональное отношение родителей. Если взрослые говорят о начале учебы с тревогой или избыточными ожиданиями, он начинает переживать. Лучше рассказать, в какое время будут начинаться уроки, как добираться до школы, что ребенок сможет взять с собой, такие обсуждения формируют ощущение предсказуемости и безопасности, — посоветовала специалист.
Психолог добавила, что ребенку важно понимать: он идет в школу, чтобы учиться новому, а не с целью стать идеальным учеником. Поэтому, родителю важно хвалить его не только за результат, то есть за оценки, но и за старания.
Кстати, главными навыками, необходимыми ребёнку для поступления в первый класс, родители считают внимание, память и усидчивость. Кроме того, школьникам потребуются развитый словарный запас и логическое мышление, передает Life.ru.