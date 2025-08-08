Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Князева посоветовала снизить уровень тревоги ребенка к 1 классу

Ребенка важно хвалить не только за оценки, но и за старания.

Источник: Комсомольская правда

Родителям не следует запугивать первоклассников разговорами о большой ответственности или большими ожиданиями от них. Об этом предупредила в беседе с изданием aif.ru педагог-психолог Елена Князева.

— Ребенок на первых порах воспринимает школу через эмоциональное отношение родителей. Если взрослые говорят о начале учебы с тревогой или избыточными ожиданиями, он начинает переживать. Лучше рассказать, в какое время будут начинаться уроки, как добираться до школы, что ребенок сможет взять с собой, такие обсуждения формируют ощущение предсказуемости и безопасности, — посоветовала специалист.

Психолог добавила, что ребенку важно понимать: он идет в школу, чтобы учиться новому, а не с целью стать идеальным учеником. Поэтому, родителю важно хвалить его не только за результат, то есть за оценки, но и за старания.

Кстати, главными навыками, необходимыми ребёнку для поступления в первый класс, родители считают внимание, память и усидчивость. Кроме того, школьникам потребуются развитый словарный запас и логическое мышление, передает Life.ru.